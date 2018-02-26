Школа в Новополоцке оборудована лифтом по проекту развития инклюзивного образования

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из школ Новополоцка появился лифт - это стало результатом реализации проекта "Новополоцк - от инклюзивной школы к инклюзивному городу", реализуемого при финансовой поддержке Европейского союза, сообщили БЕЛТА в местном горисполкоме.

Торжественный ввод лифта в средней школе №8 состоится 6 марта. Строительно-монтажные работы на объекте начались в конце августа прошлого года. В школе выросла пристройка в три этажа, была установлена кабина лифта производства ОАО "Могилевлифтмаш", рядом с шахтой заменены окна. За финансирование работ отвечал координатор проекта - горисполком.

Все это - один из этапов реализации уникального для Полоцкого региона в частности и Беларуси в целом инклюзивного проекта по включению детей и молодежи с инвалидностью в образовательное пространство и общественную жизнь города. С появлением лифта в СШ №8 учащиеся с инвалидностью получат дополнительные возможности для комфортного передвижения. Тем более что новый учебный год в учреждении начали 30 школьников с особенностями в развитии, из них 11 - с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Еще 35 особенных детей занимаются здесь в пункте коррекционно-педагогической помощи.

Работы по адаптации школьной среды к образовательным потребностям ребят будут продолжены. Еще в конце ноября 2017 года по инклюзивному проекту в СШ №8 открылся класс дистанционного обучения, в ближайшие месяцы на территории учреждения начнутся работы по строительству безбарьерной спортивной площадки.

Новополоцкий горисполком при финансовой поддержке ЕС с 1 ноября 2016 года реализует проект "Новополоцк - от инклюзивной школы к инклюзивному городу", направленный на обеспечение равных возможностей получения образования для детей и молодежи.-0-