Школа в Турове получила в подарок от премьер-министра спортинвентарь и мультимедийную доску

1 сентября, Туров /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас сегодня посетил праздничную линейку ко Дню знаний в средней школе №2 Турова, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас тепло поздравил детей, их родителей и учителей с началом нового учебного года. "Важнейшая обязанность государства - создать равные условия для получения качественного образования. Но многое зависит и от конкретного ученика", - отметил он.

В подарок от премьер-министра школа получила мультимедийную интерактивную доску и спортивный инвентарь, а дети презентовали ему сделанный своими руками сувенир. Сергей Румас рассказал о своей любви к футболу, поэтому решение подарить в том числе футбольные мячи не было случайным. Гомельский облисполком передал в подарок школе компьютерный класс. Премьер-министр посадил дерево на Аллее первоклассников и посмотрел учебные классы.

Он пояснил, почему когда-то пошел в первый класс именно этой школы - отца по работе перевели из Гомеля в Минск, было принято решение отправить ребенка на малую родину родителей. "Конечно, мне нравилось здесь. Я проводил тут каждое лето. О детстве очень хорошие воспоминания, - добавил он. - Наше детство отличалось от детства сегодняшних детей. У моих дедушки и бабушки не было телевизора в доме, тогда все дети проводили больше времени на улице, ловили рыбу, гоняли в футбол".

Сергей Румас поделился своими самыми яркими школьными воспоминаниями. "На самом деле в школе я был хорошим учеником. Вчера разбирал бумаги и нашел похвальный лист за первый класс, который закончил на отличные оценки", - сказал Сергей Румас. Сегодня этот похвальный лист увидели и нынешние одиннадцатиклассники, с которыми глава правительства пообщался в первый учебный день в неформальной обстановке.

"Самое яркое школьное воспоминание - о буфете. Там была такая вкусная выпечка, что мне кажется, я никогда в своей жизни такого не ел. Когда я ехал сюда, то вспоминал об этом. Еще школьный стадион, где тоже мы, малыши, не могли дождаться времени, пока старшеклассники освободят поле. Об учебе как-то не очень много помню: учительница была добрая, но в то же время к тем, кто плохо учился, была строгая", - добавил премьер-министр.

В этом году за парты в туровской школе сели 15 первоклассников, в следующем - 20, а в 2020-м будет 25 первоклассников. Эта динамика говорит о правильной политике властей по возрождению таких населенных пунктов, которые притягивают молодежь, подчеркнул Сергей Румас. "Каждый год, бывая в Турове, я вижу, как благодаря усилиям местных властей Туров преображается. Конечно, толчок дал и Туровский молочный комбинат, и я горд, что приложил руку к тому, что на моей малой родине, в трехтысячном городе построено самое крупное в Беларуси предприятие по производству сыров", - отметил он.-0-

Фото Максима Гучека