Школьникам Минска предложат "Карту роста" для знакомства с музеями и театрами

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьникам Минска предложат проект "Карта роста", который будет стимулировать к посещению музеев и театров, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия "Мингорсправка" Борис Васильев, передает корреспондента.

Первыми новинку опробуют ученики школ и гимназий Фрунзенского района, а также некоторых учреждений образования Центрального и Советского районов. Разработано специальное электронное приложение с викторинами и квестами, предусмотрено три уровня сложности. За правильно выполненные задания обладателям "Карты роста" будут начисляться баллы. Победители получат призы.

Проект стартует в октябре, реализуется совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома. В него включены около 35 музеев Минска, более 20 школьных музеев и пять театров. Веб-ресурс "Автоматизированная система стимулирования и контроля внеклассной учебной деятельности учащихся "Карта роста" предоставит учителям дополнительную возможность оценить старания учеников получить знания за рамками школьной программы.

"Мы видим интерес со стороны родителей и детей поучаствовать в такой программе", - отметил Борис Васильев.-0-