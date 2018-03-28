Школьники Гомельской области на весенних каникулах виртуально исследуют знаковые места малой родины

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 150 школьников Гомельской области примут участие в открытой виртуальной поисковой игре "Энкаунтер", посвященной Году малой родины, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи, главный куратор пилотного проекта Олег Макушкин.

Онлайн-викторина пройдет в несколько этапов с 28 по 31 марта, на участие в ней в Гомельский областной дворец творчества детей и молодежи подало заявки более 40 команд. "Кроме школьников свое желание сразиться в онлайн-игре высказали и учащиеся колледжей. Команду может представлять как группа, так и один участник в возрасте от 12 до 18 лет", - отметил Олег Макушкин.

После онлайн-регистрации в областном штабе в Гомеле участники каждый день будут получать новые задания. Разгадки и построение правильных цепочек ответов, как в настоящих ролевых играх "Энкаунтер" на местности, приведут к знаковому месту Гомельской области или к зашифрованному герою. Все команды делают игровые взносы, которые потом и будут наградой для единственного победителя.

Главная цель проекта - показать, как при помощи современных технологий можно изучать историю, культуру, традиции региона и видеть уникальное и интересное , казалось бы, в обыденных вещах и знакомых людях.

Планируется, что игра "Энкаунтер" снова соберет желающих побороться в онлайн-схватке по просторам Гомельской области на летних каникулах.-0-