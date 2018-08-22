22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения образования Минска предложат школьникам в День знаний комплекс тематических культурных мероприятий, сообщила сегодня журналистам начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Школьники Минска посетят в День знаний музеи, театры и знаковые площадки города. Планируются встречи глав администраций с учащимися. А уже 3 сентября пройдет урок по единой теме "Мне выпала шчасце тут нарадзiцца", - рассказала Анна Рысевец.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, в школах столицы планируется провести 1 сентября. "В этом году Министерство образования предложило на выбор две даты проведения торжественных мероприятий: 31 августа и 1 сентября. Минск пошел по пути широкого обсуждения с участием педагогов, представителей администраций районов и, конечно, родителей. У нас большая когорта первоклассников, и очень важно, чтобы в этот день родители могли быть вместе с детьми. По той информации, которая сейчас к нам поступает, торжественные мероприятия планируется провести 1 сентября. Об этом заявляет достаточно большое количество родителей", - отметила представитель Мингорисполкома.

Новая учебная неделя будет связана со стартом 4 сентября Недели дополнительного образования. "Минску в этом году выпала честь принимать представителей системы дополнительного образования из всей республики. В этот день в Верхнем городе будут организованы концертные площадки, развернется город мастеров, и у нас будет возможность продемонстрировать тот потенциал, который наработан в системе дополнительного образования Минска", - добавила Анна Рысевец.-0