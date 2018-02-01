Школьники проведут опыты вместе с именитыми учеными на фестивале "Физика вокруг нас" в Гродно

1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школьники проведут опыты вместе с именитыми учеными на фестивале науки "Физика вокруг нас" в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

В ГрГУ 10 февраля во второй раз пройдет уникальный фестиваль науки. Его участниками станут ученики 5-11 классов и учащиеся колледжей.

"Для ребят подготовлена увлекательная программа. Они познакомятся с новейшими разработками в области науки, вместе с именитыми учеными Гродненщины проведут опыты и посетят многочисленные мастер-классы, где с новой стороны смогут открыть для себя мир физики, информатики, электроники и робототехники", - рассказали в пресс-службе университета. Школьники увидят новейшие разработки в сфере создания прицелов и биноклей, приборов ночного видения, сверхнадежные мощные фонари для спецслужб, познакомятся с оптическими эффектами и явлениями, увидят точные копии передатчика Попова, узнают, как тушить пожар электрическим полем и что представляет собой плазма под водой.

Во время мастер-классов от преподавателей университета и компаний-партнеров участники фестиваля познакомятся с созданием электронных украшений и их применением в одежде, виртуальной и дополненной реальностями, современным 3D-технологиями. Вместе с учеными школьники и учащиеся колледжей смогут провести эксперименты с лазерами и психологические эксперименты в области физики. Помимо этого, участников ждут лекции-презентации, во время которых они получат ответы на вопросы о том, как полюбить физику, чем заняться физику в сфере IT, узнают, как лазерами обрабатывают металлы. В программе также экскурсия в суперкомпьютерный центр университета.

"Участие в фестивале бесплатное. Необходимо лишь пройти электронную регистрацию на портале физико-технического факультета. Для каждого участника или группы будет создаваться индивидуальная программа посещения мероприятий", - отметили в пресс-службе ГрГУ.

Впервые фестиваль "Физика вокруг нас" прошел в феврале 2017 года в Гродно и Лиде. Он собрал свыше 800 участников. Фестиваль стал продолжением серии крупных образовательных и профориентационных мероприятий, проводимых физико-техническим факультетом совместно с партнерами.

Его организаторами помимо ГрГУ им. Янки Купалы выступают РУП "УНПЦ "Технолаб", образовательный центр "Стемлаб", Областной центр технического творчества, Гродненский филиал Парка высоких технологий, иностранные предприятия "БЕЛТЕКС-Оптик" и Armytek Optoelectronics Inc.-0-