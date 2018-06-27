Школьники Рогачевского района отправятся в экспедицию по местам операции "Багратион"

27 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Туристско-краеведческая экспедиция по местам операции "Багратион" пройдет в Рогачевском районе с 11 по 19 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Экспедиция проводится с 1998 года. В этот раз ее участниками станут воспитанники районного центра туризма и краеведения детей и молодежи, активисты БРСМ, а также ребята, требующие повышенного педагогического внимания. Они отправятся по маршруту Рогачев - Близнецы - Малые Коноплицы - Новые Коноплицы - Слобода - Большие Коноплицы - Виричев - Заполье, откуда вернутся в Рогачев. За девять дней школьники преодолеют около 70 км.

Волонтеры будут благоустраивать братские захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, заниматься покраской и ремонтом памятников защитникам Отечества. В основном такие работы предстоит выполнить в малонаселенных пунктах. Также участники экспедиции внесут свой вклад в благоустройство комплекса защитникам Друцкого плацдарма в деревне Большие Коноплицы.

Кроме того, школьники проведут сбор краеведческого материала по таким темам, как "Свидетели событий Великой Отечественной войны", "История образования района" и др. Некоторые работы будут посвящены этнографическим исследованиям и изучению фольклорного наследия. Запланированы и спортивные соревнования. Ловкость, сноровка потребуются школьникам во время прохождения туристической полосы препятствий, в ориентировании на местности. В программе также культурные мероприятия, встречи с интересными земляками, неформальное общение вечером у костра.

Организаторами экспедиции выступают отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома, Рогачевский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи, районный комитет ОО "БРСМ". Среди основных целей мероприятия - духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодого поколения, организация полезного досуга школьников, приобретение ими новых знаний об истории и культуре родного края, пропаганда здорового образа жизни и физическое развитие учащихся.-0-