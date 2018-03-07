Школьники в Кричеве распишут скамейки по мотивам сказок

7 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Кричев в Год малой родины украсят сказочные скамейки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Расписывать скамейки будут школьники, по мотивам белорусских, русских народных и зарубежных авторских сказок.

Проект СШ №5 "Арт-скамейки "Волшебные страницы" победил на районном этапе конкурса "100 идей для Беларуси". Принято решение, что арт-объектами станут скамейки в парках и скверах города. В итоге они превратятся в красочные развернутые книги. На символической обложке, то есть обратной стороне спинки, напишут название сказки, а на переднем плане изобразят узнаваемых сказочных героев.

"Мы надеемся, что реализация данной идеи поможет сделать наш город еще красивее и уютнее. Это станет своеобразной изюминкой для гостей и туристов райцентра, будет способствовать созданию и продвижению положительного имижда Кричева, в котором живут креативные, талантливые и неравнодушные к своей малой родине люди", - отметили в райисполкоме.

Поучаствовать в реализации арт-проекта инициаторы пригласят волонтеров из других школ города, а также всех желающих подключиться к акции.-0-