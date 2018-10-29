Школьники-волонтеры из Гродненской области на каникулах помогут пожилым навести порядок

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школьники-волонтеры на осенних каникулах помогут пожилым людям с наведением порядка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

С началом осенних каникул в регионе стартовала волонтерская акция "Уютный двор - теплый дом".

"Главная ее цель - помочь пожилым людям. Школьники-волонтеры посетят их, помогут навести порядок во дворах и домах, сделают различные бытовые дела. Помимо заботы важно дать пожилым людям радость общения", - отметили в главном управлении образования облисполкома. Волонтерское движение активно не только в дни каникул. Школьники посещают более 100 тыс. пожилых жителей региона.

На базах лагерей с дневным пребыванием в Гродненской области в осенние каникулы оздоровятся свыше 8 тыс. детей. Для школьников разработана широкая познавательная программа, будут работать кружки и объединения по интересам, спортивные залы и площадки. Пройдут мероприятия профориентационной направленности.

"Запланировано немало экскурсий. Дети смогут познакомиться как со знаковыми объектами страны, так и с историей родного края", - отметили в главном управлении. На каникулах в Гродненской области также стартовал региональный экскурсионный проект "Да суседзяў". Школьники отправятся на экскурсии в близлежащие районы, города, населенные пункты. Проект посвящен Году малой родины. Его реализация позволит школьникам лучше узнать историю и особенности региона.-0-