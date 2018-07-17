Школьные ярмарки пройдут у Дворца спорта 18-19 августа

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарки "Пора в школу!" состоятся у Дворца спорта 18-19 августа, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Специализированные ярмарки в районе Дворца спорта по проспекту Победителей состоятся в эти дни с 10.00 до 18.00. В это же время будет проходить восьмая ярмарка стоковых непродовольственных товаров. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров к школе: стильную одежду и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, а также другие непродовольственные товары по сниженным ценам.
Принять участие в мероприятии могут предприятия, изготавливающие и реализующие товары отечественного производства. Необходимо представить свои изделия со скидками не менее 30% и установить фирменные палатки, оформленные рекламными баннерами и крупногабаритными ценниками с указанием размеров скидок. Еще одно требование к предприятиям - создать условия для примерки швейных, верхних трикотажных изделий, обуви и головных уборов.-0-
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