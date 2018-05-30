Школьные линейки в Гродненской области посвящены Году малой родины

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школьные линейки в Гродненской области будут посвящены Году малой родины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Торжественные линейки в учреждениях образования региона пройдут сегодня. Программу праздничных мероприятий приурочили к Году малой родины, во многих школах приглашения для участия в линейках получили известные выпускники разных лет.

"Они расскажут о себе, о том, как школа на малой родине стала отправной точкой к тому, чтобы добиться весомых достижений и приносить пользу уже большой родине. Кстати, большое внимание уделяется выпускникам, вернувшимся в родную школу преподавателями. В каждом учебном заведении созданы посвященные им стенды", - рассказали в главном управлении образования. Кроме того, 100 одиннадцатиклассников представят Гродненскую область на республиканском празднике "Последний звонок" в Минске.

Последний звонок прозвучит для более чем 15 тыс. школьников региона. Свыше 9,5 тыс. заканчивают 9 класс, около 6,3 тыс. юношей и девушек получат аттестат о среднем образовании.

В главном управлении образования отметили и другие итоги учебного года. В частности, ожидается увеличение числа медалистов. Если в 2017 году их было около 570 человек, то в нынешний выпуск на медали претендуют свыше 680 школьников. Впрочем, впереди экзамены. Первые из них школьники сдадут уже 1 июня.

Выпускные вечера пройдут в регионе 9 июня в стенах учебных заведений. В этот же день в районных центрах и Гродно в торжественной обстановке будут вручены аттестаты особого образца.-0-