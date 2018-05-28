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Школу профессиональных компетенций откроют в Гродно

Регионы 28.05.2018 | 08:43
Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школу профессиональных компетенций откроют в Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Молодежного совета Гродненского областного объединения профсоюзов Татьяна Мартишек.

Образовательный проект будет состоять из тренингов и мастер-классов, направленных на овладение коммуникативными навыками, способами разрешения конфликтов, основам работы в команде и развитию профессионального и личностного роста. Участниками школы станут лучшие выпускники учреждений образования, талантливые молодые специалисты, делающие первые шаги в профессию, а также профсоюзные активисты и представители резерва кадров крупных организаций области.

"Школа профессиональных компетенций - своеобразный лидер-инкубатор для перспективных молодежных активистов, которые проявили себя не только в трудовой деятельности, но и в общественной жизни. Уже сегодня молодежь задумывается над востребованностью на рынке труда, ведь он не стоит на месте, постоянно развивается, постоянно растут требования и к специалистам", - отметила Татьяна Мартишек. Она подчеркнула, что молодым людям предложат программу, которая направлена на изучение идеологических, социально-педагогических и психологических основ управления и лидерства.

На базе Гродненского областного объединения профсоюзов они будут практиковать и развивать свои способности в менеджменте, ораторском искусстве, психологии управления, финансах, маркетинге, трудовом праве, управлении организацией, командообразовании. В этом их научат и поделятся опытом квалифицированные педагоги и практикующие спикеры, бизнес-консультанты, эксперты, тренеры и коучи.

Планируется, что курс будет содержать не только необходимую теорию. Он предусматривает насыщенную практическую часть, будут также организованы многочисленные производственные экскурсии и выезды на предприятия. Школа профессиональных компетенций позволит обогатить лидерский потенциал региона и выявить перспективных управленцев и активистов профсоюзного движения.-0-

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Теги
Гродно, молодежь, профсоюзы
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