Школы и гимназии Могилева в новом учебном году перейдут на облачные технологии

24 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Все школы и гимназии Могилева в новом учебном году внедрят проект "Электронная школа". Об этом сообщила сегодня на городской педагогической конференции начальник управления по образованию Могилевского горисполкома Ирина Новикова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Формирование образовательной среды уже с нового учебного года во многих учреждениях образования будет идти на основе облачных технологий, а остальные запустят проект "Электронная школа" в течение года, - рассказала Ирина Новикова. - Это не потребует дополнительных серьезных ресурсов, поскольку мы к этому шли на протяжении последних нескольких лет. Практически каждый учебный предмет у нас уже компьютеризирован. Во всех школах есть интернет и Wi-Fi, создана локальная сеть, поэтому возможности перехода на новые технологии есть у каждого учебного заведения".

Сложность перехода только в дополнительной нагрузке на учителей, которым некоторое время придется вести и письменный, и электронный журналы. "После внедрения во всех учреждениях образования облачных технологий мы рассчитываем значительно снизить бумажный документооборот, финансовые расходы, а также повысить эффективность и качество работы", - отметила начальник управления образования горисполкома.

Благодаря современным технологиям у родителей появится возможность иметь доступ к журналу и оценкам своих чад, отслеживать на расстоянии их электронный дневник, сверять выполнение домашних заданий, а также подключиться к другим интернет-услугам.

На конференции было отмечено, что на подготовку учреждений образования к новому учебному году из городского бюджета, внебюджетных доходов, спонсорской и помощи попечительских советов было направлено более Вr3,5 млн. Сегодня 149 из 150 учебных учреждений Могилева получили паспорта готовности. До конца текущей недели планируется завершить капитальный ремонт пищеблока в СШ №33. "Мы с уверенностью можем сказать, что все школы к 1 сентября будут готовы к приему учащихся. Более того, работа на этом не остановится. Мы в течение года продолжим укреплять материально-техническую базу и создавать здоровую и безопасную среду в учреждениях образования города", - подчеркнула Ирина Новикова.-0-