"Штадлер Минск" поставит первый состав для минского метро во втором полугодии

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый состав производства ЗАО "Штадлер Минск" для минского метро поступит в III-IV квартале 2018 года, сообщил журналистам заместитель директора по эксплуатации ГП "Минский метрополитен" Андрей Михайловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Состав из четырех вагонов (двух головных и двух промежуточных) сначала будет эксплуатироваться на 2-й линии столичной подземки, затем на 3-й линии. "Это будет современный поезд с возможностью прохода вдоль всех вагонов. Он будет адаптирован для всех категорий граждан, оборудован антивандальными сидениями, удобными поручнями, системой автоведения. Думаю, в 2018 году пассажиры смогут оценить качество новых вагонов", - отметил Андрей Михайловский.

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