Штрафы за несоблюдение правил выгула собак с начала года получили 18 минчан

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За несоблюдение правил выгула и содержания животных с начала года оштрафованы 18 минчан, сообщила начальник отдела землеустройства и капитального ремонта дворовых территорий ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич в пресс-центре БЕЛТА.

Всего проведено более 40 рейдов по дворовым территориям, составлено свыше 20 протоколов. "Оштрафовано 18 человек более чем на Br1 тыс. Также выдаем предписания, распространяем памятки о правилах выгула и содержания домашних животных", - отметила Галина Гилевич.

По ее словам, такая работа будет продолжена во время месячника по благоустройству, уборке и озеленению территорий.

Правила выгула и содержания домашних животных обязывают жильцов своевременно убирать за домашними питомцами во время выгула, обеспечивать безопасность людей.-0-

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