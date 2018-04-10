Шулейко: совместные приемы граждан позволяют расширить возможности для оперативного решения вопросов

10 апреля, Ветка /Корр. БЕЛТА/. Практика совместных с депутатами приемов граждан позволяет расширить возможности для оперативного решения вопросов. Об этом заявил сегодня, общаясь с журналистами, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко по итогам совместного приема граждан с депутатом Палаты представителей Национального собрания Николаем Васильковым в Ветковском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня помощник Президента и парламентарий ответили на вопросы населения во время прямой телефонной линии и приема граждан. Комментируя итоги диалога с жителями региона, Юрий Шулейко отметил эффективность практики проведения совместных выездных приемов. На его взгляд, такая форма работы расширяет возможности для более оперативного и оптимального решения озвученных проблем и тем.

На прием к Юрию Шулейко и Николаю Василькову пришли девять человек. Они поднимали имущественные и судебные вопросы, тему оценки стоимости жилья при приватизации и другие. Сразу несколько жителей района затронули вопрос функционирования бани в райцентре: в марте 2017 года после пожара ее работа была прекращена. Среди них Анатолий Ханевич из деревни Хальч. "Баня в районном центре должна быть. Это социально важный объект. В Ветке баня возобновит работу до конца года", - сказал Юрий Шулейко. Обращаясь к представителям местной власти, ответственным службам, помощник Президента также подчеркнул, что при восстановлении объекта в основе должен быть хозяйский подход, необходимо оптимизировать затраты, продумать оптимальный график работы.

Анатолий Ханевич также озвучил вопрос, касающийся качества крепления одного из медизделий. Помощник Президента и парламентарий подчеркнули, что детально изучат данную тему. "Приемом остался доволен. Такие встречи важны и нужны, чтобы люди могли озвучить и проблемы свои, и просьбы", - подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА сельчанин.

Жители Старого Села обратились с просьбой о благоустройстве русла реки Сож вблизи агрогородка. По их словам, сейчас акватория зарастает лозой, спасти ситуацию может шлюз или дамба. По поручению Юрия Шулейко будет создана специальная комиссия, которая изучит тему и выработает наиболее оптимальное решение.

Также помощник Президента и парламентарий провели прямую телефонную линию. Свои вопросы задали жители Ветковского, Житковичского, Буда-Кошелевского районов. Звонившие поднимали темы ремонта и благоустройства улиц, вывоза мусора, выплаты заработной платы после увольнения и т.д. Обеспокоенность по поводу появившейся информации о закрытии больницы в Уваровичах Буда-Кошелевского района от имени местного населения выразила Полина Антоненко. "Больница продолжит свою работу, - заверил Николай Васильков. - Она только сменит название и будет Уваровичской участковой больницей". Также депутат Палаты представителей выразил готовность встретиться сегодня вечером с жителями городского поселка и ответить на их вопросы.

Во время приема некоторым заявителям были даны соответствующие разъяснения; вопросы, требующие изучения, взяты на контроль.-0-