Шумилинский райисполком обкатывает новый Geely Atlas

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский автомобиль Geely Atlas обкатывают в Шумилинском районе Витебской области: первый отечественный кроссовер купил райисполком. О приобретении местные власти рассказали в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Автомобиль будут использовать в качестве дежурного, а старую машину безвозмездно передали одному из сельхозпредприятий района. В райисполкоме отметили не только изящный дизайн нового автомобиля, но и его комфорт, удобную функцию безключевого доступа. "Мы его пригнали своим ходом из Минска и уже во время движения опробовали все функции машины. Придраться не к чему: комфортный, устойчивый, держит дорогу", - отметил управляющий делами райисполкома Сергей Белоголов.

В прошлом году 184 новых кроссовера Geely Atlas нашли своих хозяев, на 2018-й планы по продажам белорусских дилеров - более 2,5 тыс., а уже к концу года в СЗАО "БЕЛДЖИ" обещают предоставить покупателям еще один кроссовер - более бюджетный.-0-