Шуневич: милиция корректно отреагировала на обращения о массовых нарушениях на ул.Зыбицкой

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция корректно и грамотно отреагировала на обращения о массовых нарушениях на улице Зыбицкой в Минске. Об этом сегодня журналистам заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр отметил, что в этой части города постоянно происходят нарушения общественного порядка, о чем заявляли ряд граждан. Милиция отреагировала на эти обращения. "Считаю, что мы действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно, - сказал Игорь Шуневич. - Все было сделано четко и грамотно".
В дальнейшем специальных отработок этой территории не будет. "Мы также будем реагировать на обращения граждан, если массовые нарушения общественного порядка будут происходить", - добавил министр.
Как сообщалось, в минувшие выходные сотрудниками милиции за распитие спиртных напитков на набережной реки Свислочь вблизи ул.Зыбицкой, а также за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны несколько десятков человек. Их доставили для дальнейшего разбирательства в Центральное РУВД столицы, где были составлены административные протоколы. После этого были отпущены все, за исключением одного задержанного. Гражданин, ранее привлекавшийся к ответственности по аналогичной статье КоАП, утром в понедельник был доставлен в суд для разбирательства.-0-
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