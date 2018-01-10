Швейное предприятие предложит гомельчанам вакансии по пяти профессиям

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома проведет сегодня общегородское мероприятие "День предприятия" для безработных и незанятых граждан, желающих трудоустроиться, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении.

Во время ярмарки вакансий соискатели работы встретятся с представителями ООО "Делком-40", специализирующегося на производстве мягкой мебели. Это белорусское представительство польской компании.

Жителям города из числа безработных граждан и незанятого населения будут презентованы возможности организации по найму работников и условия труда. Наниматель предложит вакансии по пяти профессиям: швея, подборщик деталей и изделий на поток, комплектовщик деталей и изделий на поток, укладчик-упаковщик, водитель погрузчика 4-го разряда. Соискателям разъяснят процедуру трудоустройства, предложат заполнить резюме, кого-то, возможно, сразу пригласят на работу.

Мероприятие будет проходить в здании, где непосредственно размещается управление по труду, занятости и социальной защите (ул. Пролетарская,18) с 10.00 до 12.00.

Как проинформировали в управлении, уровень безработицы в Гомеле составляет 0,7%. Коэффициент напряженности составляет 0,5. Это значит, что на 1,5 тыс. официально зарегистрированных безработных приходится более 3 тыс. вакансий.-0-