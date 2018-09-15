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Силач в Гродно протянул 12-тонный троллейбус с пассажирами

Регионы 15.09.2018 | 17:23
Александр Кодис
Александр Кодис

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Силач в Гродно протянул 12-тонный троллейбус с пассажирами, передает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом чемпион и рекордсмен мира и Европы по пауэрлифтингу гродненец Александр Кодис решил поздравить родной город с праздником. 15 сентября Гродно отмечает 890-летний юбилей. В честь него спортсмен и установил личный рекорд: ранее такую тяжелую технику он не тягал.

Для демонстрации был выбран 12-тонный бесконтактный троллейбус. Итоговый вес оказался большим: неожиданно в транспортное средство зашли несколько десятков юных пассажиров. Высаживать их никто не стал. Александр Кодис, взявшись за толстенный канат, протянул троллейбус на дистанцию в 15 м.

"Волновался, не скрою. В таких случаях важно сдвинуть технику с места, это получилось не сразу. Потом уже было полегче. Рад, что все получилось. Поздравляю город с юбилеем", - отметил Александр Кодис. Он подчеркнул, что специально не готовился. Ранее лишь тягал в сцепке несколько авто, потом провел тренировку с пустым троллейбусом.

Александр Кодис продолжит подготовку к чемпионату мира по пауэрлифтингу, а в следующем году планирует подарить городу новый рекорд: протянуть в сцепке 15 легковых машин общим весом более 20 т.

К слову, техника для рекорда была выбрана не случайно. Гродно стал первым городом, который стал использовать бесконтактные троллейбусы. Эта техника способна передвигаться, как и обычный троллейбус, а там, где нет контактной сети, двигаться в режиме электробуса за счет батарей. В Гродно пять таких троллейбусов трудятся на маршруте №20. Их пробег уже превышает 150 тыс. км. Нареканий у троллейбусного управления к белорусской технике нет.

"Принято решение о расширении парка таких машин. В следующем году запланировано приобретение 10 бесконтактных троллейбусов. Они позволят охватить троллейбусными маршрутами новые спальные районы без строительства контактной сети", - отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Намечено, что бесконтактные троллейбусы пойдут в районы Ольшанка и Колбасино.-0-

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гродно отмечает 890-летний юбилейФОТОРЕПОРТАЖ: Гродно отмечает 890-летний юбилей
Весь центр города превратится в яркую праздничную площадку. На улице Советской появится аллея знаменитостей, аллею кино пополнят новые плиты, посвященные снятым в Гродно фильмам.

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Гродно, праздник, рекорды
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