Сильный ливень 28 июля в очередной раз затопил Гродно

В июле Гродно все чаще напоминает Венецию: сильные ливни превращают улицы города в водные артерии. Очередной сильный дождь обрушился на Гродно ближе к вечеру 28 июля.
Традиционно затопленными оказались центральные улицы, где старая ливневая канализация не рассчитана на большие объемы воды. Уровень воды поднялся на несколько сантиметров. Движение общественного транспорта было затруднено.
Фото Леонида Щеглова
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