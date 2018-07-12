12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сильный ливень подтопил улицы в центре Бреста, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гроза накрыла областной центр сегодня около 17 часов. Стихия продолжалась не менее получаса. Ливень сопровождался громом и сильными порывами ветра. Как отмечают пользователи социальных сетей, в некоторых местах наблюдался небольшой град.

Ливневая канализация не успевала справляться с таким количеством осадков. В результате подтопленными оказались улицы в центре города - Гоголя, Советская, Карла Маркса, проспект Машерова, бульвар Космонавтов и другие. Там, по свидетельствам очевидцев, наблюдался настоящий потоп. На дорогах образовались пробки из транспорта.

Аварийные службы приступили к ликвидации последствий ливня.

"Глобального ничего такого к нам не поступало - сообщений об упавших деревьях, травмированиях людей нет. Есть звонки о подтоплениях. Где-то произошло замыкание в счетчиках. Один пожар случился во время грозы. Что стало причиной его возникновения, устанавливается. Сейчас в центр оперативного управления продолжает поступать информация", - сообщил официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.-0-

Фото Вадима Якубёнка