Символ дружбы между Беларусью и Японией появится у аллеи сакур в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак, символизирующий дружбу между Беларусью и Японией, откроют 29 мая на территории СШ №97 Минска, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Галина Бандик.

Табличка на большом гранитном постаменте на белорусском и японском языках гласит: "Сакура дружбы". Инициатором создания памятного знака выступил член Белорусско-японского общества дружбы Теруо Найто. Он же в свое время подарил школе саженцы сакуры, аллею из которых высадили в 2009 году участники 13-го слета ребят из городов-героев.

"Сейчас эта аллея символизирует дружбу между Беларусью и Японией, а также в целом международные отношения нашего учреждения, носящего почетное звание "Школа мира". Оно нам было присвоено чуть более 10 лет назад благодаря активному участию в программе "Академия детской дипломатии". Поэтому в день открытия знака у аллеи сакур также состоится "Линейка успешности", на которой мы будем чествовать ребят из школьного миротворческого отряда", - добавила Галина Бандик.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители МИД Беларуси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага.-0-