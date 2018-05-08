"Сиреневые грезы" ждут посетителей Ботанического сада в середине мая

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает минчан и гостей столицы увидеть цветение декоративной коллекции сирени с 12 по 20 мая, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Знаменитый сиреневый сад, или сирингарий, насчитывает более 250 сортов. Сирень - это символ весны и пробуждения всего самого прекрасного. Ее волшебный аромат словно окутывает одеялом положительных эмоций. Ощутить это, оценить красоту цветения, научиться искусству выращивания сортовой сирени с помощью советов и консультаций от ведущих специалистов Ботанического сада можно будет во время проведения Недели сирени. Ежедневно с 12 по 20 мая, кроме понедельника, с 13.00 до 14.00 посетителей ждут интересные встречи с научными сотрудниками Ботанического сада и экскурсии по сирингарию", - сказали в учреждении.

Самым насыщенным днем будет 19 мая, предусмотрено культурно-просветительское мероприятие "Сиреневые грезы". В этот день куратор коллекции сирени, кандидат биологических наук Наталья Македонская проведет познавательные беседы с посетителями в сиреневом саду, в том числе расскажет, как выбрать саженцы для своего участка. Многих посетительниц заинтересует мастер-класс "Нежный образ сирени, или Как сделать макияж на романтический вечер". Состоится дефиле моделей с сиреневыми аксессуарами от флористов. Добавят красок и участники художественного пленэра "Сирень и грезы".

Будут организованы фотозоны с живыми скульптурами в сиреневом саду, продажа саженцев в магазине Ботанического сада. Особой энергетики событию добавит оригинальная джазовая программа в исполнении MuzzicDom Jazz Band.-0-