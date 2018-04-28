Система автоматического велопроката может заработать в Минске в 2019 году

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская сеть автоматических пунктов велопроката может заработать в Минске в 2019 году. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА "Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам" заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко.

"В Мингорисполком обращается много служб, которые предлагают услуги по организации велопроката, - отметила Светлана Демешко. - Рассматриваются два таких проекта, один предлагает "Мотовелозавод", второй - компания "А-100". Даже если решение будет принято в этом году, скорее всего, реализация ожидается в следующем. Требуется выполнить большое количество сопутствующих технических условий, в том числе по устройству антивандальных систем, организации приема банковских карт".

Пока предложения находятся в разработке. Город заинтересован в создании автоматического велопроката. "Исходя из лучших вариантов, будет принято решение", - сказала Светлана Демешко.

Инфраструктура велодвижения в городе состоит из магистральной велодорожки и двух прогулочных велодорожек в городских парках 900-летия Минска и Лошицком, совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек. Протяженность магистральной велодорожки - 27 км, прогулочных велодорожек - 4,5 км, совмещенных пешеходно-велосипедных - 188 км.

Сеть автоматических пунктов велопроката широко распространена в европейских городах. Система позволяет арендовать велосипед в одном месте города, а вернуть - в другом.-0-

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