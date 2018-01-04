Систему оповещения экстренных служб разработали для населения в Полоцком госуниверситете

4 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Систему оповещения экстренных служб разработали для населения в Полоцком государственном университете, сообщили БЕЛТА в данном учреждении образования.

Разработка является аналогом автономного пожарного извещателя и представляет собой стационарное устройство с размещенной на нем кнопкой в комплекте с беспроводной кнопкой SOS. Функционирование системы осуществляется на базе SIM-карты любого оператора. В случае тревоги или резкого ухудшения самочувствия человеку необходимо нажать на кнопку на устройстве или на беспроводную кнопку SOS. После этого система сразу начинает посылать sms-сообщения на запрограммированные номера МЧС, скорой помощи и т.д. Их отправка сопровождается звуковым сигналом для оповещения рядом находящихся людей. При случайном нажатии человек может сообщить о ложном вызове, нажав кнопку отмены.

Также к устройству можно подключать различные датчики, которые работают в автономном режиме и не требуют вмешательства пользователя. При регистрации недопустимых параметров окружающей среды (задымление, загазованность) система в автоматическом режиме может посылать сообщения в экстренные службы с информацией о типе вызова (какой датчик сработал) и адресе местонахождения, что позволяет обеспечить безопасность на более высоком уровне.

Разработка предназначена для использования в быту населением. Однако за счет своих универсальных возможностей ориентирована прежде всего на пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями, отметили в вузе.

В настоящий момент ведется тестирование опытного образца устройства и разработка специальной программы, позволяющей диспетчерской службе сразу видеть на карте адрес вызова.

По словам специалистов, данная разработка уже заинтересовала службу МЧС Новополоцка, руководство которой считает подобную систему не менее эффективной и действенной, чем пожарные извещатели, предложило провести апробацию устройства и в случае положительного опыта готово инициировать рассмотрение вопроса о широком внедрении разработанной системы.-0-