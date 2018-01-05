Систему освещения проспектов Победителей и Независимости в Минске модернизируют

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Мингорсвет" в 2018 году продолжит работу по модернизации систем уличного освещения в Минске, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы директор предприятия Славомир Гриневич, передает корреспондент БЕЛТА.
Одним из наиболее значимых проектов станет реконструкция участка проспекта Победителей от ул. Мельникайте до ул. Немига с заменой опор и устройством новых сетей. К реализации планов специалисты намерены приступить в третьем квартале. Кроме того, новые опоры взамен старых, эксплуатирующихся с 50-х годов прошлого столетия, появятся на участке пр. Независимости от площади Независимости до ул. Козлова.
Во время текущего ремонта планируется заменить более 800 кронштейнов и 80 опор, будут реализованы мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов, капремонту элементов уличного освещения на МКАД.
Система уличного освещения Минска включает около 146 тыс. светоточек, в том числе 110 тыс. элементов уличного и дворового освещения и 36 тыс. - архитектурного освещения зданий.-0-
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