Ситуация на предприятиях Оршанского района улучшилась - Кобяков

18 мая, Орша /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на предприятиях Оршанского района улучшилась, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"План по развитию Оршанского района выполняется. Принят целый ряд успешных решений, которые позволили улучшить ситуацию на предприятиях. Есть предприятия, на которых ситуация заметно улучшилась, есть те, которые испытывают проблемы, но проблемы уже другого уровня, возникшие в процессе наращивания производства. Решение этих проблем требует времени, но не должно быть растянуто. Есть программа до 2020 года, есть контрольные цифры. К 2020 году Оршанский регион должен выйти на показатели развития выше средних по Витебской области. Мы сейчас работаем над тем, чтобы это было исполнено", - сказал Андрей Кобяков.

Премьер-министр посетил ОАО "Оршанский станкостроительный завод "Красный борец", где ему доложили о разработке и производстве высокотехнологичной наукоемкой станкостроительной продукции, наращивании объемов ее поставок на внешние рынки.

При посещении ОАО "Оршанский инструментальный завод" обсуждался ход подготовки инвестиционного проекта "Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов", а также эффективность принимаемых мер по нормализации работы предприятия и выводу его на безубыточную работу. "На предприятии проведена определенная реконструкция. Реализуется проект по модернизации действующего оборудования. Станки обновляются и включаются в технологическую цепочку, - рассказал Андрей Кобяков. - Есть заказы, оборотные средства, условия для работы, но возникают сложности в связи с тем, что недостаточно специалистов соответствующей квалификации, которые могли бы давать продукцию с надлежащим уровнем качества и работать с надлежащей производительностью труда. Этим надо серьезно заниматься".

Во время посещения ОАО "Оршанский станкостроительный завод "Красный борец"

Премьер-министр во время рабочей поездки также встретился с руководителями предприятий Оршанского района. Обсуждалось повышение эффективности работы открытых акционерных обществ "Оршаагропроммаш", "Завод приборов автоматического контроля", "Завод "Легмаш", "Техника связи", "Оршанский авиаремонтный завод" и "Оршанский стройтрест №18". "В конце мая прошлого года мы провели заседание, были определены подходы по каждому предприятию. В этом году за первый квартал темп роста объемов промышленного производства составил 101,9%. По всем предприятиям, кроме ОАО "Завод приборов автоматического контроля", выработаны стратегии долгосрочного развития, выполняются инвестиционные проекты. Многое сделано и для наведения порядка на предприятиях, - отметил Андрей Кобяков. - Был принят целый ряд решений, направленных на улучшение финансового состояния отдельных предприятий. Вышли на чистую прибыль такие предприятия, как ОАО "Завод "Легмаш", ОАО "Техника связи", филиал №7 "Оршастройматериалы" ОАО "Белорусский цементный завод". Что касается ОАО "Завод "Легмаш", то там есть хорошие инвестиционные проекты - совместно с БМЗ в нефтяной отрасли, проект с Чехией. Мы считаем, что предприятие развивается в правильном направлении".

Премьер обратил внимание, что в ОАО "Техника связи" ситуация заметно улучшилась. "Объемы производства удваиваются по отношению к уровню прошлого года. Есть перспектива, что эти темпы роста будут поддержаны и в следующем году. Взят очень хороший старт", - подчеркнул он.

Обсуждалась ситуация и на Оршанском авиаремонтном заводе. "Трудности известны, но есть пути решения проблемных вопросов. Они сейчас активно ищут заказы, есть предложения. Трудовой коллектив тоже не останется без внимания", - сказал Андрей Кобяков.

Во время посещения ОАО "Оршанский инструментальный завод"

Во время посещения Оршанского мясокомбината

Премьер-министр побывал на производственном унитарном предприятии "Оршанский мясоконсервный комбинат" и в ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов". Были также рассмотрены предложения рабочей группы, созданной распоряжением премьер-министра от 11 апреля 2018 года №97р, по стабилизации финансово-экономического состояния и эффективному развитию кооперативно-интеграционных структур в агропромышленном комплексе Витебской области.-0-

Фото Геннадия Жинкова.