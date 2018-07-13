Ситуация с подтоплениями из-за дождя в Минске спокойная - МЧС

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с подтоплениями из-за дождя в Минске спокойная, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

"Ситуация спокойная, мы продолжаем мониторинг", - отметила она. Минские спасатели выезжали на откачку воды из салона красоты на улице Революционной, однако их помощь в итоге не потребовалась. Откачали воду работники КУП "Мінская спадчына".

По последним данным, сотрудники МЧС отправились на улицу Кирова на откачку воды в двух подъездах. "В доме проводится капитальный ремонт. Предположительно, настил, который установлен к подъезду, не выдержал скапливающуюся там воду", - пояснила официальный представитель.

Как сообщалось, подтопление было зафиксировано в конце проспекта Победителей, у МКАД, коммунальные службы самостоятельно справились с ним.-0-

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