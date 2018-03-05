Ситуация с ценами на потребительском рынке Минска остается стабильной - ГУПР

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на потребительском рынке Минска в январе-феврале текущего года остается стабильной, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Андрей Доморацкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стоимость основных продуктов питания находится на прежнем уровне. Руководители торговых организаций предупреждены о недопущении необоснованного роста розничных цен", - отметил Андрей Домораций.

Мониторинг ценообразования проводится еженедельно. Так, цены на мясо, мясные и хлебобулочные изделия, хлеб, мясо птицы соответствуют показателям прошлого года. Больше всего подорожали в декабре 2017 года молоко и молочные продукты (индекс потребительских цен - 101,4%), куриные яйца (около 104,4%), черный чай (102%). Также отмечались сезонные колебания при реализации овощей. Увеличение стоимости молочных продуктов связано с ростом закупочных цен на молоко (по оперативным данным, на 16%).

По словам Андрея Доморацкого, при формировании розничных цен в организациях торговли города средний уровень применяемых торговых надбавок остается на уровне 2016 года. В то же время выявлены факты, когда торговые сети допускали их превышение. Информация направлена в МАРТ для принятия соответствующих мер. "Контроль за ценообразованием будет продолжен", - подчеркнул Андрей Доморацкий.-0-