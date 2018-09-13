Съезд Евразийской аритмологической ассоциации в Гродно собрал ведущих специалистов из 14 стран

13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ведущие аритмологи из 14 стран обмениваются опытом на съезде в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном медицинском университете.

Областной центр 13 и 14 сентября принимает первый съезд Евразийской аритмологической ассоциации. В программе съезда 4 секции, свыше 20 пленарных заседаний, каждое из которых будет посвящено тому или иному актуальному вопросу аритмологии. С докладами выступают академики, член-корреспонденты, профессора и ведущие ученые Беларуси и России, а также известные ученые из Италии, Франции, США, Канады, Аргентины, Германии, Финляндии, Израиля, Литвы, Латвии, Украины, Казахстана.

"Программа съезда включает более 80 выступлений, в которых будет затронуто значение нарушений ритма сердца в проблеме внезапной сердечной смерти в кардиологии, вопросы стратификации риска, современные возможности хирургической и интервенционной профилактики внезапной сердечной смерти, а также другие темы", - рассказали в университете. Темой обсуждения станут вопросы диагностики и лечения нарушений ритма у детей.

Свои доклады представят и молодые ученые во время постерной сессии. Для участия в форуме приглашены врачи кардиологи, терапевты, рентгенэндоваскулярные хирурги, кардиохирурги. Для тех, у кого не получается присутствовать на заседаниях, организована онлайн-трансляция выступлений.

Организаторами съезда выступают Евразийская аритмологическая ассоциация, Белорусская ассоциация ритма сердца, РНПЦ "Кардиология", Гродненский государственный медицинский университет.-0-