Скейт-парк и искусственный водоем обустроят в Жодино к 55-летию

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скейт-парк и искусственный водоем с зоной отдыха обустроят в Жодино к 55-летнему юбилею города, сообщил в эфире программы "Минщина" на СТВ заместитель председателя Жодинского горисполкома Александр Шило.

Также появятся новые игровая и волейбольная площадки, установят уличные тренажеры, в том числе для людей с ограниченными возможностями. В реконструкции городского парка принимают участие предприниматели и организации.

Кроме того, ежедневно на улицах Жодино коммунальные службы высаживают до 2 тыс. цветов. Всего город украсят 100 тыс. саженцев, каждое предприятие создаст свою необычную клумбу. Не остались в стороне и жители - подарили 18 тыс. роз.

Праздник состоится 3 июля. К этому времени приведут в порядок дворовые территории, на домах нарисуют тематические граффити. Организован конкурс на самую креативную скамейку.-0-