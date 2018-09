Скидель отметит 8 сентября 510-летие

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Скидель отметит 510-летний юбилей 8 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Праздничные мероприятия развернутся в центре города. Свыше 100 человек примут участие в ярком прологе к празднику на главной сцене. Откроют же юбилейные мероприятия акцией "Скидель в сердце моем": в небо запустят десятки красных воздушных шаров в форме сердец.

Основной локацией станет городской парк и окрестности. Здесь развернутся две сцены, множество интерактивных и развлекательных площадок, пройдет фестиваль городской культуры. Можно будет не только смотреть за выступлениями танцевальных или песенных коллективов, но и поучаствовать во флешмобах и мастер-классах. Пройдет немало конкурсов. Предприятия и организации Скиделя представят свое видение поздравительной открытки к юбилею города. Запланирован фестиваль цветов и арт-объектов - экспозиций, посвященных празднику и достопримечательностям города.

Немало работ прислано на фотоконкурс "Скидель глазами жителей". Представлены будут здесь и фотопортреты родившихся в 2018 году горожан. Итоги конкурсов подведут на празднике.

На спортивной площадке пройдут необычные соревнования. Скидель известен своими производителями. Поэтому и испытания будут тематическими: сахарные гонки и колбасный марафон. Один из конкурсов марафона - поедание сосисок на скорость.

На главной сцене праздника в режиме нон-стоп будут выступать местные и приглашенные артисты. Ожидается приезд и российских звезд: в образе Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других выступит актер шоу One to one Сергей Кунай. В вечерней программе праздника дискотека, выступления певицы Анны Шаркуновой и группы TENИ. Кроме того, пластический театр "ИнЖест" представит на главной сцене спектакль "Золотой век" с огненным шоу и спецэффектами.-0-