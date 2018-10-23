Скоростной трамвай может связать Минск и парк "Великий камень"

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс выступает с предложением, чтобы на трассе в направлении Национального аэропорта Минск, которая пройдет через Белорусско-китайский индустриальный парк, был предусмотрен путь для скоростного трамвая. Об этом заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак в пресс-центре БЕЛТА.

Речь идет о строительстве дороги в продолжение ул.Ваупшасова.

"Пока это даже не предпроектная проработка, - подчеркнул Анатолий Сивак. - Идет обсуждение в целом конструкции данной дороги. Минтранс, например, выступает с предложением, чтобы эта дорога строилась не просто как автомобильная, но чтобы там сразу строился путь для скоростного трамвая на междупутье или разделительной полосе".

Министр обратил внимание, что пока данного объекта нет в программе "Дороги Беларуси". "Только обсуждается вопрос о включении его в программу "Дороги Беларуси" и кто будет выступать заказчиком", - сказал он, отметив, что говорить о сроках реализации этого проекта преждевременно.-0-

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