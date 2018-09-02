Скульптура "Преемственность белорусской науки" открыта в Минске

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скульптурная композиция "Преемственность белорусской науки" появилась в Минске перед зданием Президиума НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Ее открытие состоялось 1 сентября во время торжественного мероприятия, посвященного началу нового учебного года в Институте подготовки научных кадров Академии наук.

Обращаясь к новым магистрантам, председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков отметил, что в сохранении преемственности и заключается большой смысл науки. Это очень символичная композиция: опытный академик приглашает в Академию наук молодого коллегу.

Владимир Гусаков призвал магистрантов активно включаться в жизнь научных организаций: "Молодежи сегодня отводится особая роль: работа начинающих исследователей - это не только участие в проведении приоритетных научных разработок, но и совершенствование социально-личностной компетенции, позволяющее молодому ученому активно участвовать в общественной жизни и решении наиболее актуальных проблем науки и общества".

Авторы новой монументально-декоративной скульптуры "Преемственность белорусской науки" - скульпторы Елена Хараберуш, Леонард Покульницкий и архитектор Армен Сардаров. Скульптурная композиция выполняет не только декоративную функцию, но и несет значительную смысловую нагрузку, художественными средствами передает связь поколений белорусских ученых. Реализованный в бронзе проект, посвященный 90-летию НАН Беларуси, станет важной художественной доминантой в общей композиции входной зоны здания Президиума НАН Беларуси, подчеркнет основной замысел исторического архитектурного сооружения, его стиль.

В Институте подготовки научных кадров НАН Беларуси 1 сентября учебу по девяти специальностям начали 105 магистрантов. Это выпускники таких учебных заведений, как БГУ, БГУИР, БНТУ, БГЭУ, БГПУ и др. Срок обучения в магистратуре составляет 2 года. Выпускники очной бюджетной формы подлежат распределению и распределяются в основном в научные организации Национальной академии наук. Подготовка студентов на второй ступени высшего образования в магистратуре осуществляется в Институте подготовки научных кадров НАН Беларуси с 2007 года.-0-