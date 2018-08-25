Скульптурная композиция "Лосось" появилась в Островце

25 августа, Островец /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Скульптурную композицию "Лосось" открыли в Островце в день 550-летия города, передает корреспондент БЕЛТА.

Композиция представляет собой кумжу (ручьевая рыба из семейства лососевых. - Прим. БЕЛТА.), которая в прыжке преодолевает речной порог во время миграции на нерест. Авторство принадлежит белорусскому скульптору Александру Шомову.

Заместитель председателя Островецкого райисполкома Виктор Свилло на церемонии открытия скульптурной композиции отметил ее символичность. "Эта рыба преодолевает более 500 км, чтобы приплыть в Островецкий регион. Она проходит невероятные лабиринты. К сожалению, ее сегодня нет в Островецкой реке Лоша, название которой происходит от балтского "лосось". Надеюсь, что к следующему юбилею города будут приложены все усилия, чтобы в реку вернулась эта красивая рыба. Думаю, скульптурная композиция станет популярной среди горожан и гостей города", - сказал он.

К слову, кумжа изображена на гербе Островца и Островецкого района. А в агрогородке Ворняны работает инфоцентр по сохранению лососевых рыб.

Сегодня в Островце развернулись массовые гулянья. Центральные улицы на время праздника стали пешеходными. В центре города выступают художественные коллективы, работает город мастеров. Для детей организовали зону из аттракционов, батутов, каруселей, электромобилей, ростовых кукол, ходулистов, интерактивных игр с аниматорами. Проводятся демонстрационные полеты пилотов-дельтапланеристов, обзорные полеты на вертолете и многое другое. На острове возле храма святых апостолов Петра и Павла расположены интерактивные зоны "Вода" и "Ветер". Здесь проходят соревнования катамаранов и радиоуправляемых катеров, мастер-классы по изготовлению парусников и их массовый запуск, фестиваль воздушных змеев и профессиональное шоу воздушных фигур. Вечером центр Островца превратится в большой танцпол. В программе концерт Дмитрия Колдуна, огненное и лазерное шоу, праздничный фейерверк.-0-

Фото Максима Гучека