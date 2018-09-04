Скульптурную композицию по мотивам сказок Пушкина откроют в Минске

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скульптурную композицию по мотивам произведений Александра Пушкина откроют в Минске 5 сентября, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района.

Скульптура украсит сквер на пересечении ул. Одоевского и пр. Пушкина и станет подарком минчанам ко Дню города. В сюжете использованы персонажи самого известного отрывка из поэмы "Руслан и Людмила" - "У лукоморья дуб зеленый". На барельефе, который крепится к будто бы расколотому камню-валуну, изображены кот ученый, русалка, леший и Баба Яга.

Благоустроена прилегающая территория, установлены скамейки. В перспективе здесь предполагается высадить дополнительные зеленые насаждения.

Композиция выполнена за счет спонсорских средств, предложенный авторами вариант композиции утвердил художественный совет при Мингорисполкоме.-0-