Сквер молодежи открыли в Витебске к 100-летию комсомола

29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сквер молодежи открыли сегодня в Витебске к 100-летию комсомола, передает корреспондент БЕЛТА.

Сквер появился в молодом микрорайоне Медцентр, рядом с детским садом. Почти три недели назад около 50 активистов высадили 100 деревьев (березы, клены) и многолетних кустарников. Молодежь покрасила лавки и фонарные столбы, благоустроила прилегающую территорию. Недавно в сквере установили памятный знак в виде камня с табличкой.

"В преддверии 100-летия комсомола мы пообщались со старшим поколением, они нам рассказали, какие традиции были заложены у них. Кто-то строил мосты, жилые дома, много парков в Витебске созданы руками комсомольцев. Мы также продолжили одну из традиций и заложили сквер. В будущем планируем установить здесь молодежные арт-объекты, детские площадки", - рассказала первый секретарь Витебской городской организации БРСМ Татьяна Красакова.

В преддверии столетия ВЛКСМ в каждом районе областного центра прошли "Диалоги поколений", где молодежь пообщалась с представителями комсомольских организаций прошлых лет, также старшее поколение вручило билеты БРСМ молодым ее членам. Кроме того, молодые люди поучаствовали в квесте и интеллектуальном турнире к юбилейной дате.-0-