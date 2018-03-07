Сладкая феерия и кондитерские хиты ждут могилевчан на выставке

7 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском областном краеведческом музее им. Е.Р.Романова 9 марта откроется выставка "Сладкая феерия и кондитерские хиты от "Домочай", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.
В экспозиции будут представлены многочисленные хлебобулочные и кондитерские изделия булочно-кондитерской компании "Домочай". Главными экспонатами станут работы победителей международных конкурсов профессионального мастерства. Это настоящие шедевры кулинарного искусства по хлебопечению, декорированию тортов, работы с шоколадом, карамелью, сахарной пастой, пастилажем, соленым тестом и марципаном.
В числе кулинарных произведений будут и работы кондитера компании Натальи Шарай, которую за чудеса, которые она творит из кондитерского сырья и сопутствующих ингредиентов, называют королевой выпечки. Ее шедевры отмечены наградами международных конкурсов и выставок. У жителей Могилева есть прекрасная возможность до 29 марта не только насладиться работами, которые без преувеличения можно назвать образцами высокого кулинарного искусства, но и приобрести вкусные лакомства от компании "Домочай".
Компания является самым крупным производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Могилевской области. Три производства находятся в Могилеве, 7 филиалов - в райцентрах. Благодаря высокому качеству продукция предприятия пользуется спросом не только в Беларуси, но и на внешнем рынке. Кондитеры общества являются участниками, победителями и обладателями многочисленных наград высшей пробы конкурсов профмастерства и специализированных продовольственных выставок как в Беларуси, так и за ее пределами.-0-
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