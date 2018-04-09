Славгородский фестиваль "Гаспадарчы сыр" делает акцент на популяризации национальной кухни

9 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Славгороде 29 апреля пройдет седьмой гастрономический фестиваль "Гаспадарчы сыр", сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Кроме традиционной ярмарки-продажи домашних сыров с дегустацией, мастер-классами по их приготовлению и розыгрышами, на нынешнем фестивале развернется целая агротуристическая деревня. Хозяева агроусадеб Славгородского района будут презентовать возможности по приему туристов, представят свои локальные турпродукты, а также будут потчевать блюдами национальной кухни и старинными традиционными напитками.

В программе мероприятия анимационно-развлекательная программа с экскурсиями, концертами, играми, конкурсами и розыгрышами, мастер-классы народных умельцев. Желающие смогут отправиться и в специально подготовленный тур в деревню Лесная. Гости посетят музей под открытым небом битвы при Лесной, мемориальную часовню и памятник, построенные в честь победы русских войск над шведами в 1708 году, местную святую криничку, а также сырную лавку.

"Наш фестиваль задумывался для того, чтобы дать вторую жизнь старинным славгородским традициям сыроварения, помочь местным сыроделам развиваться и наладить сбыт продукции. Эти старания увенчались успехом и были поддержаны местными жителями. Сегодня в районе уже около 20 сыроваров. Подворья стали расширяться, а некоторые из них зарегистрировались и работают как фермерские хозяйства или как агроусадьбы. Они сегодня предоставляют широкий спектр туристических услуг и делают акцент на национальной кухне, которая в Год малой родины (как и местные кулинарные традиции) будет широко представлена на фестивале", - отметили собеседники.

Главный приоритет на празднике останется, конечно, за местным кулинарным брендом - домашними сырами. Для дегустации и продажи будет предложено более 30 видов домашнего сыра на любой вкус: твердые и мягкие, плавленые и творожные, сулугуни и брынза, сырница и сырные лепешки, сладкие и соленые, с различными приправами и наполнителями.

Организаторами фестиваля выступают Славгородский районный исполнительный комитет и местный фонд развития сельских территорий "Возрождение-Агро".-0-