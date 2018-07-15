15 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. "Славянский забег" в Витебске собрал более 3 тыс. участников, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом спортивного мероприятия участников поприветствовал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

"Забег проходит уже в третий раз. С каждым годом он прирастает на 1 тыс. участников - в нынешнем году их более 3 тыс. Надеюсь, в следующем году ваше количество удвоится. Силы воли вам, легких километров, терпения и побед", - сказал руководитель Витебской области.

Забег на 3,3 км уже состоялся, он был самым массовым. В программе спортивного мероприятия забеги на 10 км (12 лет и старше), 21,1 км (15 лет и старше) и 300 м (для детей 5-8 лет). Старт и финиш разместился на площади Победы. Маршрут пролегает по Московскому проспекту и ул. Генерала Белобородова.

Каждый год проект собирает сотни любителей бега. В нынешнем году в "Славянском забеге" принимает участие и минская команда "Крылья Ангелов" из взрослых атлетов и детей с инвалидностью. Пятеро детей в колясках, молодые люди с аутизмом в сопровождении волонтеров выбрали различные дистанции - от 3,3 до 21,1 км. В составе "Крыльев Ангелов" преодолеет выбранный маршрут в коляске уроженец Витебской области, участник Национальной паралимпийской сборной, мотивационный оратор Алексей Талай.

"Я впервые принимаю участие в полумарафоне. Был рад получить приглашение от "Крыльев Ангелов". Это очень важно, когда родители показывают другим людям, чтобы они не стеснялись своих детей. Мы все разные, но мы должны делать все максимально от нас зависящее. Честно, даже не представляю, как будут выдерживать все нагрузки мои партнеры, но я своей энергетикой и словами буду всех поддерживать", - отметил Алексей.

На "Славянский забег" в Витебск приехали легкоатлеты не только из Беларуси, но и России. В их числе Александр Прохоров из Санкт-Петербурга. Мужчина давно занимается бегом, и участвовал в забегах в Финляндии и странах Балтии.

"В прошлом году я пробежал дистанцию в 10 км, сегодня планирую осилить в 21,1 км. Решил приехать в Витебск еще раз, потому что я здесь раньше работал и у меня живут родственники. Прекрасно, что приезжает столько любителей бега. Единственная просьба к организаторам, чтобы участников распределяли по возрастным группам, ведь в 60 лет никак не сможешь бежать, как в 20", - отметил Александр.

После подведения результатов спортивного мероприятия участники забегов на 10 и 21,1 км, уплатившие стартовый взнос, получат памятные медали. Победителям на дистанции 3,3 и 10 км вручат памятные призы. А первых трех мужчин и трех женщин в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км ждут денежные призы. Также подготовлены подарки и для шести лучших легкоатлетов среди мальчиков и девочек на дистанции 300 м.

Организатором "Славянского забега" выступила Белорусская федерация легкой атлетики.-0-