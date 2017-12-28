Следователи Гродненской области поздравили с Новым годом воспитанников Дома ребенка

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи управления СК по Гродненской области поздравили с наступающими праздниками воспитанников Гродненского специализированного Дома ребенка. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Традиционно накануне Нового года начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Иосиф Леонко и сотрудники ведомства встречаются с маленькими воспитанниками Гродненского специализированного Дома ребенка. Эта добрая традиция была заложена в год основания ведомства.

Сегодня во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" вместе со следователями к ребятам пришли разделить праздник руководители и сотрудники Комитета государственного контроля, управления Государственного комитета судебных экспертиз, гродненской региональной таможни, областной нотариальной палаты, областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения, волонтеры.

Благодаря неординарному творческому подходу утренник удался. Театрализованное действо у нарядной елки с участием сказочных персонажей, песни, танцы, игры, добрые искренние пожелания и, конечно же, подарки от шефов и Деда Мороза привели в восторг детей и подняли настроение гостям.

В Доме ребенка живут 73 воспитанника. Однако только в этом году 41 малыш вернулся в родные биологические семьи, а 23 ребенка нашли новых родителей. Поэтому шанс дождаться чуда и обрести маму с папой есть у каждого.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси, стартовала 11 декабря и продлится по 10 января. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, помогают им в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-

Фото УСК по Гродненской области