Следы медведя замечены в Ивацевичском районе

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе Брестской области замечены следы бурого медведя, сообщил корреспонденту БЕЛТА егерь охотничьего хозяйства "Затишье" Сергей Сивец.

Впервые следы медведя специалист заметил около недели назад во время одного из охотничьих туров. Отчетливые отпечатки лап хищника вели вдоль канавы. На следующий день о визите медведя на лесную пасеку сообщили два местных пчеловода: он подрал несколько пчелиных ульев. Блуждал краснокнижник в лесном массиве в районе деревень Козики, Власовцы, Гичицы, Вулька Обровская.

"Судя по следам, здесь он был двое-трое суток. Медведи осторожные животные, избегают встречи с людьми. Но этот бывал в местах, где рыбаки ловят рыбу, прошел вблизи насосной станции, переходил трассу Ивацевичи-Пинск. Предположу, что он голодный", - отметил Сергей Сивец.

По словам главного охотоведа Брестского государственного лесохозяйственного объединения Игоря Артющика, следы пребывания медведя в регионе уже давно не отмечались. "До последнего времени считалось, что в Беларуси медведи обитают в Березинском заповеднике. Но уже были неоднократные случаи встреч с ними в Витебской, Минской, Могилевской областях. Для Брестской области это большая редкость", - сказал собеседник.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси, Польши, Литвы, Латвии. Он является самым крупным представителем отряда хищных в Европе.-0-