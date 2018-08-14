Слет с гонками на аквабайках и квадроциклах пройдет 17-19 августа в Логойском районе

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Х Международный фестиваль-слет любителей активного образа жизни "Expedition-Tour 2018" пройдет 17-19 августа в Логойском районе и соберет до тысячи участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Миноблисполкома.

Местом проведения фестиваля традиционно станет база отдыха "Плещеницы-2" (ООО "Пикник-отель "Экспедиция"). Ожидается, что вместе с белорусскими спортсменами участие примут представители еще 7 стран. На данный момент свои заявки прислали около 500 атлетов из России, Латвии, Литвы, Эстонии.

В программе - проведение спортивных, конкурсных и культурно-развлекательных мероприятий. Запланированы международные соревнования на аквабайках "Кубок балтийских стран 2018" (8 дисциплин) и квадрациклах "Квардро-трофи 2018" (преодоление "грязевой трассы"). Участники продемонстрируют свою силу и сноровку на туристской полосе препятствий, в соревнованиях по перетягиванию каната и гиревому спорту, заездах на каноэ и двухместном катамаране. Они сыграют в дартс, мини-футбол, пляжный волейбол, бадминтон, пляжный и настольный теннис.

Победители в личном зачете будут награждаться денежным призом, медалью и дипломом Министерства спорта и туризма. Общекомандный зачет подведут по мини-футболу, пляжному волейболу, перетягиванию каната, гиревому спорту и дартсу, обладатели призовых мест получат кубки и грамоты.

Заезд и регистрация спортсменов начнутся 17 августа в 16.00. Принять участие в слете могут сборные команды и отдельные участники. Возраст не ограничен.

Цель мероприятия - укрепить дружбу и усовершенствовать спортивные связи между любителями активного образа жизни, поспособствовать обмену опытом в сфере развития массовой физической культуры и сохранения спортивных традиций.

Общее руководство подготовкой и проведением слета осуществляют Министерство спорта и туризма Беларуси, Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения, ГУ "Белспортобеспечение" и ООО "Пикник-отель "Экспедиция".-0-