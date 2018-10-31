Сломанная опора в системе электроснабжения Новополоцка восстановлена

31 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Опору линии электропередачи, из-за поломки которой отсутствовало электричество в Новополоцке 29 октября, восстановили, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

"Благодаря оперативной работе энергетиков филиала "Полоцкие электрические сети" РУП "Витебскэнерго" сломанная опора схемы электроснабжения города Новополоцка восстановлена сегодня в кратчайшие сроки. На вторую половину дня запланированы работы по подъему проводов и соединению шлейфов. В ближайшее время будут выполнены работы по оперативным переключениям для перевода нагрузки на нормальную схему электроснабжения", - проинформировали в "Витебскэнерго".

Аварийное отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ в системе электроснабжения нефтеграда произошло 29 октября в 15.04. Несколько часов в городе были проблемы с электричеством, местные электросети переходили на резервное питание. Причиной неполадок стало падение железобетонной опоры из-за ветра и снега. Для расследования причин происшествия была создана комиссия.-0-