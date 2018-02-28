28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаев досрочного использования семейного капитала в Минске не было, сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году получателями пособий на детей были более 18 тыс. столичных семей, всего назначено свыше 26 тыс. пособий. Также 2 370 семей получили поддержку в виде семейного капитала. "Есть особые условия использования назначенной материальной помощи до достижения ребенком 18 лет. К таким исключениям относится лечение, если аналогичное не проводится в Беларуси. У нас таких случаев пока не было", - сказала Жанна Романович.

С 1 января 2015 года введен новый вид долгосрочной поддержки многодетных семей "Семейный капитал". За это время он назначен почти 7,4 тыс. семьям в Минске. Это единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. Реализовать право на назначение семейного капитала можно только один раз. Данная сумма предоставляются семьям для использования в Беларуси полностью либо по частям в безналичном порядке - по одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования, услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье.-0-