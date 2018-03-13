Случай ботулизма зафиксирован в Гродненской области

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первый случай ботулизма в 2018 году зафиксирован в Гродненской области. Информация об этом озвучена в сюжете телерадиокомпании "Гродно", сообщает БЕЛТА.
В больницу за помощью обратилась жительница деревни Вороновского района. С диагнозом "острое пищевое отравление" ее госпитализировали. Добиться удовлетворительного состояния здоровья потерпевшей медики смогли лишь на 14-й день лечения. Как оказалось, причиной болезни стал приготовленный в домашних условиях консервированный овощной салат.
"Салат женщине показался подозрительным по качеству, была вздута крышка. Тем не менее она решила попробовать. Уже к вечеру появились первые признаки пищевого отравления: тошнота, рвота и боли в желудке. За помощью она обратилась лишь после пяти дней самолечения", - отметила врач-гигиенист отделения гигиены питания Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Катажина Макуть.
Это первый случай заболевания ботулизмом в Гродненской области в текущем году. В прошлом году в регионе был отмечен рост отравлений этим токсином: от ботулизма пострадали 8 человек, двое из которых дети.-0-
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