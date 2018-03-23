Случай кори у четырехмесячного ребенка зарегистрирован в Ляховичах

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах зарегистрировано заболевание корью четырехмесячного ребенка, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач центральной районной больницы Георгий Хлебович.

Малыш родом из Волковыска. В Ляховичский район его и двух старших внуков 2014 и 2015 годов рождения 15 марта привезла бабушка, которая взяла над детьми опекунство после того, как их родителей лишили родительских прав. Четырехмесячный ребенок до переезда находился в Волковыске в больнице. С подозрением на заболевание корью 17 марта его доставили в инфекционное отделение Ляховичской районной больницы. Вскоре диагноз был подтвержден вирусологической лабораторией в Минске. Для дальнейшего лечения 21 марта ребенка перевели в детское инфекционное отделение Барановичской городской больницы. Его состояние медики оценивают как тяжелое и стабильное.

"Двое старших детей были привиты от кори, у них диагноз не подтвердился. С симптомами вирусной инфекции они помещены в инфекционное отделение ЦРБ, где будут находиться под наблюдением медиков до 21 дня с момента выявления заболевания корью у младшего брата. Сейчас в Ляховичском районе силами районных и областных специалистов проводятся мероприятия по недопущению распространения заболевания в регионе", - отметил главврач ЦРБ.-0-