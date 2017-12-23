Слуцк принимает областной благотворительный праздник "Территория новогодних затей"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шествие "101 Дед Мороз" увидят участники областного благотворительного праздника "Территория новогодних затей", который сегодня пройдет в Слуцке, сообщает БЕЛТА.

Шествие стартует в 11.00 от Молодежного центра Слуцка к центральной площади. Цифра 101 в его названии фигурирует неслучайно, так как организуют мероприятие сотрудники подразделений МЧС. Для ребят спасатели подготовили игровые площадки в Слуцком городском Доме культуры. Перед новогодними праздниками и каникулами в игровой форме дети еще раз вспомнят о правилах безопасности, а также смогут примерить специальную экипировку и исследовать пожарный автомобиль. Гостей мероприятия ожидает флешмоб от Дедов Морозов.

Сегодняшний новогодний благотворительный праздник станет главным событием акции "Наши дети" в Минской области. Мероприятие, которое состоится в Слуцком городском Доме культуры, соберет около 600 ребят из всех районов области и города Жодино. Среди них победители районных, областных, республиканских и международных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, активисты детского и молодежного движения, дети-сироты, дети из многодетных, малообеспеченных, опекунских семей и другие. Для них подготовят аттракционы, будут организованы мастер-классы, выставки, интерактивные площадки, а также увлекательное представление. Кроме того, дети получат сладкие подарки от руководства области, управления образования облисполкома и других почетных гостей.

По традиции во время областного благотворительного праздника будут чествовать учеников-лидеров. 25 лучшим учащимся - победителям республиканских, международных олимпиад и конкурсов - вручат свидетельства с присвоением звания "Ученик года Минской области-2017".

Разнообразные мероприятия во время акции "Наши дети" проходят в каждом районе. Ежегодно акция вызывает отклик у юных жителей центрального региона. Так, школьники собирают канцелярские принадлежности, книги, настольные игры, детские игрушки, сладости, предметы художественного творчества для сверстников, нуждающихся в особом внимании, которые воспитываются в приемных, опекунских семьях, школах-интернатах, домах семейного типа, в многодетных и малообеспеченных семьях, для детей с ограниченными возможностями.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала 11 декабря 2017 года и продлится до 10 января 2018-го. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-