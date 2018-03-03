Служба заказчика в сфере ЖКХ появится в Солигорске

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по созданию службы заказчика планируется реализовать в Солигорске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Портал коммунальной грамотности населения.
Служба будет проводить конкурсы среди подрядчиков на оказание таких услуг, как текущий и капитальный ремонты, санитарное содержание вспомогательных помещений и благоустройство. Также в Солигорске в перспективе должна заработать служба 115 и будет создан региональный водоканал, который на начальном этапе объединит Клецкий, Любанский, Несвижский и Согорский районы.
Эти вопросы обсуждались на рабочем совещании руководителей районных предприятий ЖКХ и заместителей председателя райисполкома, курирующих жилищно-коммунальную сферу. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Невмержицкий, генеральный директор ГО "Жилищно-коммунальной хозяйство Минской области" Василий Шашок, председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко.
В столичном регионе к созданию областной службы заказчика начали готовиться еще в прошлом году. Осуществляется реорганизация районных предприятий ЖКХ, в Борисове и Дзержинске уже работает служба 115.-0-
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